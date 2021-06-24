В Украине начался четвертый этап COVID-вакцинации - Минздрав

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается вакцинация приоритетных групп из предыдущих этапов (медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности, сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства). Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

Также Минздрав сообщает, что более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Министерству развития громад и территорий содействовать открытию центров массовой вакцинации против коронавируса в регионах.

В Украине за минувшие сутки, 22 июня, вакцинированы 53 786 человек. Из них 31 260 человек завершили вакцинацию.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинированы 1 755 139 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 394 107 человек.

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