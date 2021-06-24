Войти | Зарегистрироваться
10:15

четверг,
24 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине начался четвертый этап COVID-вакцинации - Минздрав

24.06.2021 / 09:42
В Украине начался 4 этап вакцинации против коронавируса, на котором прививки получают, в частности, люди в возрасте 18-59 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается вакцинация приоритетных групп из предыдущих этапов (медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности, сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства). Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

Также Минздрав сообщает, что более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Министерству развития громад и территорий содействовать открытию центров массовой вакцинации против коронавируса в регионах.

В Украине за минувшие сутки, 22 июня, вакцинированы 53 786 человек. Из них 31 260 человек завершили вакцинацию.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинированы 1 755 139 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 394 107 человек.

Источник

коронавирус, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июня
23 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.