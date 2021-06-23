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На Харьковщине освятили новый храм УПЦ

23.06.2021 / 13:25
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Елисей поздравил настоятеля и жителей села с освящением храма, и вручил церковные награды всем, кто оказал общине поддержку в строительстве

На Харьковщине в селе Старопокровка Чугуевского района освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, Божественну литургию и чин освящения совершил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

«Сегодня у нас торжество по случаю освящения нового дома Божия. Каждый святой храм является частицей неба на земле и в церкви Христовой, мы вверяем себя Богу через молитву: и Господь научает нас Своей божественной справедливости, истине и добродетели. По свидетельству святых отцов, когда Дух Святой пребывает в сердце человека, на душе у него возникает удивительная тишина, мир и покой», - отметил владыка.

Митрополит Елисей поздравил настоятеля и жителей села с освящением храма, и вручил церковные награды всем, кто оказал общине поддержку в строительстве.

Источник: Inpress.ua
Харьковскаая область, УПЦ, новый храм, изюмская епархия
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