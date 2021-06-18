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Записи телефонных разговоров Медведчука говорят о том, что ему всегда была выгодна единая Украина

18.06.2021 / 18:08
Прослушал более трех часов записей телефонных переговоров Медведчука. Не доверять этим записям нет основания. Ничего компрометирующего его, как политика, в них нет. Пока все записи, что я слушал, датируются первыми числами июня 2014 года, где Медведчук вполне искренне пытается найти в республиках того, с кем можно договориться о мирных переговорах.

План Медведчука прост: восставшие выдвигают по губернатору от Луганска и Донецка, с ними ведутся переговоры. Обещается амнистия всем участникам боевых действий или возможность уехать в Россию. После децентрализации Украины области получают какие-то преференции. Понятно, что Медведчуку выгодна единая Украина, особенно после того как он порешает все вопросы, связанные с ее развалом, - политик получит большое влияние в стране.

Для большинства жителей Донбасса, предки которых являлись выходцами из Центральной России (таких большинство), Украина воспринималась как какой-то другой регион. Часто в разговоре жителей Донецка можно было услышать: "Он уехал на Украину", "У него родственники с Украины". Само "украинство" - с вышиванками, песнями или чем-то подобным - воспринималось как экзотика. Для жителей Центральной и Западной Украины, конечно, "украинство" воспринималось как что-то родное. Наверное, им хотелось жить в большой стране с Крымом и Донбассом. Сам Медведчук родился в Красноярском крае, но вся семья его родом с Житомирщины. Отец Медведчука сотрудничал с оккупантами во время Великой Отечественной войны, а также был членом ОУН. Понятно, что с такой родовой памятью Украина для него воспринимается несколько иначе, чем для жителей Донбасса. В этом главная его ошибка и непонимание ситуации, тщетность всех усилий. Помощник Медведчука (очень бестолковый человек по имени Дима, его высказывания просто можно разбирать на мемы), которого он послал для налаживания связей в Донецк, постоянно удивленно подчеркивает, что "они все хотят в Россию", "мне не дают и слова сказать о единой Украине". Даже скудного ума этого Димы хватило это понять.

Надо сказать, что, к сожалению, все лидеры ОРДЛО с 2014 года переругались друг с другом, обвиняя друг друга в "сливе Донбасса", но пока из переговоров видно, что никто этого делать не собирался. Все четко отстаивали нашу пророссийскую позицию. Буду продолжать слушать и делиться выводами.

Донбасс, Медведчук
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