В НАТО признали Китай угрозой безопасности

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Нулевые выбросы до 2050 года: "Большая семерка" согласовала совместные климатические цели
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Зеленский призвал на основе законопроекта об олигархах разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы
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Зеленский хочет продолжения сотрудничества с МВФ, но на особых условиях
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Украина назвала единственное условие для запуска "Северного потока-2"
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Главы стран "Большой семерки" объявили о введении инвестиций для "зеленых" проектов
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В Украине могут значительно повысить цену на газ: названо условие
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Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
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Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus
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