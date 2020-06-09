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НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

09.06.2020 / 16:15
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, 8 июня, что сотрудничество Китая с Россией является одним из факторов, который может иметь последствия для безопасности альянса.

"Они (Китай, - ред.) все больше работают с Россией, все это имеет последствия в плане безопасности для союзников НАТО, и поэтому нам нужно реагировать на это, решать это, и нужно делать это путем укрепления политических позиций НАТО", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран-членов НАТО в декабре в Лондоне, "они впервые за всю историю альянса согласились, что в НАТО должны устранить последствия роста Китая в плане безопасности".

Генсек подчеркнул, что, помимо работы Китая с Россией, существует много факторов, которые волнуют НАТО, в частности то, что "экономика Китая вскоре станет самой крупной в мире".

"Китай стоит всего лишь на втором месте по оборонному бюджету, они делают крупные инвестиции в современный военный потенциал, включая ракеты, которые могут достигнуть любого государства-члена (НАТО, - "ИФ"). Они становятся ближе к нам в киберспространстве, мы видим их в Арктике, в Африке, мы видим, что они делают инвестиции в наши важнейшие объекты инфраструктуры", - отметил Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что Китай не является новым врагом Североатлантического альянса.

"НАТО не видит Китай в качестве нового врага или противника. Мы видим то, что подъем Китая полностью меняет всемирный баланс сил", - заявил Столтенберг.

Источник

Россия, Китай, НАТО, Столтенберг
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