Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если мы договоримся о выдаче преступников, то Россия, конечно, пойдет на это и мы будем это делать только в том случае, если другая сторона согласится с тем же самим", - заявил Путин.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он указал на слабости таких стран и сказал, что Россия слабее, чем хочет казаться.

Он также отметил, что Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.

Напомним, Байден признал, что отношения России и США находятся на низком уровне. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита G7.

Также сообщалось, что США исключают возможность выдачи России американских хакеров. Об этом заявили в Белом доме.

Отметим, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 16 июня в Женеве после саммита НАТО.

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