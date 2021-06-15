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10:49
В мире пандемия COVID идет на спад, а в России – усиливается
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17:59
Нулевые выбросы до 2050 года: "Большая семерка" согласовала совместные климатические цели
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17:16
Изменить курс и провести новые выборы: G7 обратилась к режиму Лукашенко
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16:19
В Китае произошел масштабный взрыв газа, больше 10 погибших
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15:57
Участники саммита G7 призывают к транспарентному расследованию причин возникновения COVID-19
- 10:49
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09:47
Украина назвала единственное условие для запуска "Северного потока-2"
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13:50
Главы стран "Большой семерки" объявили о введении инвестиций для "зеленых" проектов
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13:19
В Украине могут значительно повысить цену на газ: названо условие
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09:42
Меркель: важно, чтобы Украина оставалась транзитером газа
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16:20
Резиденцию Януковича передали в управление сети гостинично-ресторанных комплексов
- 09:47
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Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
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07:46
Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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08:30
В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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06:28
На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
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10:47
Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus
- 06:43
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