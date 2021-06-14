Пешку из ОПГ Губского могут посадить: стала известна судьба Рязанова — СМИ

Об этом пишет Игорь Васильев на ORD-ua.com, передает Критика.

Как известно, 11 марта 2021 года ВАСУ удовлетворил жалобу директора ООО «НТК», обязав НАБУ внести ведомости по заявлению на умышленное совершение министром юстиции, его первым замом и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «НТК» и других 19 субъектов хозяйствования.

Автор материала напоминает, что Сергей Рязанов связал свою противоправную деятельность с участием в различных криминальных историях, начиная от обналички и заканчивая рейдерством. Свою «деятельность» в качестве фиктивного директора, Рязанов начал в 2014 году, выступив в качестве учредителя и директора ООО «Пентафлоп».

Изюмским судом установлено, пишет ОРД, что компания «Пентафлоп» была непосредственно причастна к финансированию незаконных военизированных и вооруженных формирований на территории Краматорска. Должностные лица этой фирмы перечисляли бюджетные деньги на счета фиктивных предприятий и в итоге присвоили денежные средства на общую сумму свыше 25 миллионов гривен.

Вскоре, пишет Игорь Васильев, Рязанова назначили директором сети заправок «МОТТО», которые были рейдерским путем украдены у «Фриз Ойл Групп». «Кроме заказчика рейдерского захвата заправок «Губы» (Богдан Губский) и его «шестерки» Сергея Рязанова, в преступлении участвовала целая группа лиц с четким распределением ролей. Юридическое обеспечение рейда осуществляет юристы фирмы «Саенко Харенко». Именно они занимались лоббированием нужных «Губе» судебных решений и представляли интересы рейдеров на антирейдерской коллегии Минюста», — говорится в статье.

При этом, как пишет автор, юристы ОПГ «Губы», закрепили рейдерский захват в судах. Данные решения были направлены на завладение имуществом через договор аренды, ранее заключенного по принуждению банды «Губы». За решение Окружного административного суда Киева, оставленного без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда по делу № 640/13840/20, по информации источников, «Губа» заплатил 300 тысяч долларов США. Однако эти его взятки пропали впустую, так как Верховный Суд своим постановлением от 2 июня 2021 года отменил решения первой инстанции и апелляции, восстановив нарушенные права пострадавшей стороны.

Богдан Губский кличка «Губа»

В сговоре с госрегистратором Гуляйпольского горсовета Запорожской области Виталием Курдасем Рязанов добился незаконного снятия ареста с корпоративных прав предприятия, уверждает журналист. «За совершенное Кудасем преступление, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет».

Летом 2020 года Сергей Рязанов захватил долю в уставном капитале ООО «ХДМ-СЕРВИС», а также стал директором этого предприятия. По данным следствия, незаконные изменения в ЕГР юрлиц были совершены путем использования поддельного паспорта на имя участника указанного общества Олейничука Р.В., в котором отличается только его фотография.

В дальнейшем, пишет журналист, Рязанов в качестве директора ООО «ХДМ-СЕРВИС», внес принадлежащий обществу имущественный комплекс, расположенный в Киеве по ул. Алексея Терехина, 5/7, в уставный капитал фирмы-прокладки ООО «Галактика Логистикс». По данному факту Голосеевским управленим нацполиции ведется досудебное расследование.

Как пишет ОРД, 1 июня 2021 года Рязанову вручили уведомление в подозрении пока что по эпизоду захвата сети заправок «МОТТО». Можно утверждать то, что Рязанов станет одним из немногих, кто будет осужден и получит реальный срок по профильной «рейдерской» статье, резюмирует автор.