Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

"Украина занимает важное место в нашей повестке. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь ее реформаторским усилиям. Украине необходимы сильные институты, базирующиеся на основе верховенства права", - написала она 12 июня в соцсети Twitter.

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