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Мирослав Гай: я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году

09.06.2021 / 20:58
Блогер, ветеран АТО Мирослав Гай пишет у себя в Facebook, что он посмотрел все видео Дениса Бигуса с «пленками Медведчука». Понятно, что они, направлены не против кума Путина, лидера «ОПЗЖ», а именно против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом признается и сам Денис Бигус, неоднократно подчеркивая, что о «Медведчуке мы и так все знаем», информирует Replyua.net.

Мирослав Гай отмечает, он также не услышал в этих пленках чего-то особенно нового. Если это все «компромат» на Петра Порошенко, а фигурирует он в нем преимущественно в словах самого ведущего, ведь даже Медведчук о нем напрямую почти не вспоминает, то это еще больше доказательство, что Порошенко – лучший украинский президент за годы независимости. Самый лучший из тех, что мог быть, возможно самый лучший из тех, что будут, но лучший из тех, что были и сейчас.

«Мне, как зрителю, всячески пытались объяснить цинизм политики. Но я и так знаю, что политика циничная, а политики – циники. Мне и нужен у руля страны во время войны прагматик, делец, хитрый и хладнокровный, циничный и агрессивный президент. Мне не нужен неопытный нытик Зеленский во время войны. Мне, как гражданину, сознательному избирателю, нужна акула. Поэтому я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году», – резюмировал блогер.

Порошенко, Медведчук, Бигус, Гай
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