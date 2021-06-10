Минздрав собирается ослабить карантин

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17:59
WSJ: Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из уханской лаборатории
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Министр здравоохранения Британии: вариант "Дельта" на 40% заразнее
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16:20
Франция открывает границы для иностранных туристов
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15:49
Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина - WSJ
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14:47
У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду
- 17:59
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Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики - самый большой скачок за 80 лет
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12:17
Госсекретарь США считает завершение построения "Северного потока-2" свершившимся фактом
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13:58
Президент анонсировал аудит всех водных ресурсов Украины
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Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов
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11:46
Международные резервы Украины сократились на 0,6% - НБУ
- 16:15
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08:30
В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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06:28
На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
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10:47
Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus
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08:36
Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны
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08:19
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе
- 08:30
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