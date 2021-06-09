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WSJ: Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из уханской лаборатории

09.06.2021 / 17:59
В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном национальной лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.

Об этом сообщают источники The Wall Street Journal, знакомые с секретным документом, Reuters

Оценка основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает COVID-19.

Исследование было подготовлено в мае 2020 года Ливерморской национальной лабораторией им. Лоуренса в Калифорнии и использовалось Государственным департаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии в последние месяцы правления администрации Дональда Трампа.

Лоуренс Ливермор отказался комментировать информацию Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что это вызывает новый интерес в Конгрессе теперь, когда президент США Джо Байден приказал спецслужбам США сообщить ему в течение нескольких недель о том, как появился вирус. Байден сказал, что американская разведка сосредоточилась на двух сценариях: возник ли коронавирус в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной аварии.

Источник

Китай, COVID-19
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