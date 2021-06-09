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Украина упростила пересечение границы во время карантина

09.06.2021 / 14:52
Правительство расширило перечень документов, которые позволяют пересекать границу Украины на въезд во время карантина.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня 2021 года № 583. Уже в среду нормы этого постановления будут применяться в пунктах пропуска.

Теперь при пересечении границы Украины иностранцам нужно иметь, кроме полиса страхования, - отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс-тест, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID- 19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Прямая речь Демченко: "Если сейчас условием является наличие отрицательного ПЦР теста, то с завтрашнего дня перечень расширен до трех документов: ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген или справка о полной вакцинации.

Для граждан Украины обязательной нормой при возвращении домой остается самоизоляция, которой можно избежать, предъявив отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест (которым не более 72 часов -ред.) или справку о полной вакцинации.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Действующим остается запрет на въезд из Индии иностранцам, украинцы при возвращении из этой страны должны пойти на самоизоляцию.

Источник

иностранцы, карантин, границы
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