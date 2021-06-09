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В Украину доставили еще 117 тысяч вакцин от Pfizer

09.06.2021 / 14:21
В Украину доставили 117 тысяч доз вакцин Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативе COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ

В целом в течение этого и в начале следующей недели в Украину поступит 473 850 доз вакцины Pfizer в рамках COVAX.

К концу 2021 года Украина должна получить достаточно вакцин от различных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения.

Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.

Отмечается, что от имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только вакцины, соответствующие критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Источник

вакцина, СОVID-19
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