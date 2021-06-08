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Жернаков хочет сотрудничать с ОП в корыстных целях

08.06.2021 / 17:29
Глава правления Фундации DEJURE Михаил Жернаков в одном из недавних интервью признался, что члены Общественного совета доброчестности (ОСД) сотрудничали с Администрацией Петра Порошенко.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"В судебной власти все знали, что члены ОСД сидят на заработной плате у бывшего куратора судебной власти от Порошенко — Алексея Филатова. Но все 4 года эти клоуны с ОСД с пеной у рта рассказывали, что «они не такие, что они не сотрудничали с Филатовым»", - отмечают авторы поста.

"Сегодня у Мишки Жернакова случился легкий каминг-аут и он признался, что члены ОСД работали с Администрацией Порошенко. Вот вам и очередное подтверждение, что никакой объективности в выводах ОСД по кандидатам в судьи ВС никогда не было. Музыку заказывал Леша Филатов, а такие, как Куйбида, Маселко, Шепель, Чижик, Жернаков или Соколенко, просто получали за нужные выводы заработную плату в Администрации. Этим клоунам давали согласованные списки, кого нужно было точно убрать негативными выводами. Там у членов ОСД не было никаких других вариантов. Все остальные, которых в списках не указали, - были полем для зарабатывания денег: торговали «не публикацией негативных выводов»", - подчеркивают судьи

"И именно эту модель сейчас так активно отстаивают такие утырки, как Жернаков. Им очень хочется снова сесть на поток", - полагают они.

Филатов, Жернаков
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