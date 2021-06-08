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Церковь проводит международный конкурс православной фотографии

08.06.2021 / 17:33
Церковь проводит международный конкурс православной фотографии
Источник: Патриархия.ру
Фотографии на конкурс принимаются до 2 июля

Православные фотографы приглашаются к участию в международном конкурсе OrthPhoto Awards.

Конкурс проводит интернет-проект Orthphoto.net, который посредством фотографии рассказывает о православной вере, Церкви и православной культуре, сообщает Patriarchia.ru.

«OrthPhoto Awards - это не только фотоконкурс, представляющий работы как профессионалов, так и любителей, это также мероприятие, на котором, как мы надеемся, православные верующие со всех уголков планеты смогут рассказать о своих культурных традициях и, конечно же, о вере в Господа нашего Иисуса Христа», - отметил Александр Василюк, руководитель проекта Orthphoto.net. 

Фотографии на конкурс принимаются до 2 июля по категориям: места, репортаж, люди, детали. Также есть три особые категории: архивное, истории, COVID-19. Участники могут загрузить не более трех фотографий в каждой категории, а в категории «истории» - от пяти до десяти фотографий. Отдельно будет проведен конкурс фоторабот юных фотографов.

Оценит конкурсные работы международное жюри. Победители получат денежные призы. Лучшие фотографии будут представлены на выставке и войдут в фотоальбом «Краски Православия», который выпустит Издательский отдел Польской Православной Церкви.

Церемонию награждения, выставку и мастер-класс по фотографии планируется провести в августе в Польше.

Более детальная информация - на сайте конкурса.

 

Источник: Inpress.ua
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