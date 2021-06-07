Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

Об этом сообщила ЦИК на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Суд оставил в силе протокол ЦИК про результаты выборов в ОИО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021 года)", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала победу Василия Вирастюка на довыборах в парламент на округе №87, прошедших 28 марта. 2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного Суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках, на которых по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

Верховный суд на заседании в воскресенье, 23 мая, отменил протокол Центральной избирательной комиссии Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обжаловала решение Верховного суда, которым отменяется протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

Источник