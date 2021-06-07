Митрополит Антоний рассказал, в чем смысл жизни христиан

Смысл жизни христиан лежит во врачевании сердец ближних.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Когда происходит встреча человека с Богом, жизнь полностью меняется. Рушатся старые установки и принципы. Выстраивается совершенно другая система ценностных координат, открывается совсем иной мир, невидимый доселе.

Естественным движением души после такой перемены является желание поделиться с другими своим опытом познания Бога, открытия Его существования, ощущения, что Он есть на самом деле, здесь, рядом, живой и любящий нас», - отметил митрополит Антоний.

Он сравнил жизнь человека, познавшего Христа и горящего верой в Бога, с апостольской проповедью.

«Апостолы шли именно с такими горячими сердцами, с пламенем в душе к людям для того, чтобы рассказать в первую очередь о своем личном чуде – встрече со Христом, о Его Духе, о невероятном духовном окрылении и душевном подъеме, о красоте, открывшейся вокруг. И этот опыт богообщения, горящая любовь к Нему гораздо убедительнее и ценнее, нежели тысячи сухих схоластических богословских трактатов о Боге», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний напомнил, в чем состоит миссия Церкви.

«В сохранении и передаче миру бесценных примеров таких «личных встреч» и заключается миссия Церкви. Все Священное Писание состоит из подобных иллюстраций и свидетельств, все церковные службы, молитвы и песнопения рассказывают нам о пережитой человеком встрече с Богом, все они по сути являются Песнью песней или наивысшей песней человеческой души», - сказал управделами УПЦ.

Он рассказал о главном отличии христиан.

«Миссионерство и жизнь во Христе – это не только свидетельствование о Боге. Смысл жизни христиан лежит во врачевании сердец ближних. Христианам дана возможность выйти из тьмы и мрака к Свету, радости, надежде. И будет бесчеловечно, жестоко, эгоистично не помочь другим познать Бога, увидеть Его свет… Христиане - это нормальные люди, которые не предают, не клевещут, не обманывают, по крайней мере, пытаются изо всех сил так поступать, уважающие других. Но главное их отличие – принадлежность к Богу. Их жизнь - в Божьих руках. Только Ему они доверяют свою душу и свою судьбу и всеми своими действиями управляют исходя из воли своего Единого Кормчего - Бога», - заключил владыка.