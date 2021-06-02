Митрополит Антоний рассказал о сложностях миссионерства в интернете

Миссионерство — сфера довольно противоречивая.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«С одной стороны, Самим Господом нам-христианам заповедано: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). С другой стороны, миссия некоторыми воспринимается не как распространение учения Христа, а как реклама или пропаганда.

В самом деле, в западном христианстве мы можем видеть варианты миссионерства, которые, похоже, давно ушли от изначальных христианских целей. Ведь если заботиться только о привлечении людей в церкви, а не думать о том, как их привести ко Христу, то все благии цели пойдут прахом. Но что же мы видим? Чем только не пытаются людей завлечь в церкви на Западе: здесь и концерты, и показы мод, и даже пивные бары. Для кого-то это повод в очередной раз поговорить о «безбожном Западе», но давайте честно посмотрим на самих себя: разве мы далеко ушли?», - сказал митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание на миссионерство в интернете. «Сделать так, чтобы проповедь была интересна молодежи и при этом не выйти за рамки, очень трудно. И не каждый миссионер с этим справляется», - отметил он.

«Мы живем в эпоху, когда количество просмотров, лайки и комментарии становятся для многих чуть ли не самоцелью. И церковные блогеры тоже не чужды этому поветрию. Кто-то, например, пытается «проповедовать» в самых странных местах. Взять хотя бы такую, мягко говоря, противоречивую соцсеть, как «ТикТок». Суть этой сети в том, чтобы пользователь, отнюдь не обременяя свой мозг, беспрерывно листал и просматривал короткие развлекательные видео. Со временем мозг пользователя вообще перестает реагировать на любой контент, который длится больше минуты, а если он ещё и заставляет задуматься, то его немедленно пролистывают ради очередного «прикола». И вот сюда-то пытаются выходить с проповедью некоторые священники», - обратил внимание архиерей.

Он отметил, что в «ТикТоке» можно легко набрать миллионы просмотров, но нужно понимать, что эти просмотры не дадут вовлеченности и какой-нибудь батюшка со своим роликом в лучшем случае станет очередным «мемом», «на который будут реагировать примерно так: «Посмотри, какой прикольный поп». Но не более. И это очень печально».

Управделами УПЦ подчеркнул, что мы не должны под предлогом «миссионерства» становиться клоуном у незрелых разумом школьников.

«Мы не должны разменивать на медяки то золото, которое получили от Христа через апостолов и многие поколения наших христианских предков. Всякому современному миссионеру стоит постоянно себя спрашивать: насколько адекватно, полезно и нужно то, что я делаю, и не является ли целью моей деятельности сиюминутная популярность?», - подытожил митрополит Антоний.