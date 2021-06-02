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В ОПУ анонсировали замены некоторых глав ОГА

02.06.2021 / 13:52
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ближайшее время власть изменит глав облгосадминистраций в некоторых областях, поскольку "есть проблемы".

Об этом заявил Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: "Мы действительно изменили большое количество глав администраций, где-то, не спорю, промахнулись...

Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов".

Напомним: в мае президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачам.

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ОГА, Тимошенко
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