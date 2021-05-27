Предварительное производство по делу MH17 завершено. Судьи и адвокаты исследовали обломки

Так, нидерландский суд завершил предварительное производство по делу об уничтожении рейса MH17 над Донбассом.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Судьи и адвокаты фигурантов дела MH17 посетили военную авиабазу Гилзе-Рейн, на которой находится реконструкция самолета и обломки. Из поврежденных частей самолета удалось собрать кабину и переднюю часть фюзеляжа. Судьи, в частности, осмотрели изнутри частично реконструированную переднюю часть самолета, в которой осталось два кресла пилотов.

Как пояснил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, этот визит был нужен для того, чтобы суд имел возможность сделать наблюдения. Эти наблюдения, по словам судьи, на более позднем этапе "могут быть использованы в качестве обвинительных или оправдательных доказательств".

Предыдущая фаза судебного разбирательства началась в прошлом году. В июне этого года суд начнет обсуждение по сути дела, которое, как ожидается, продлится до 2022 года.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит малайзийский самолет рейса MH17. В результате катастрофы погибли 298 человек, из них 15 членов экипажа. Предварительно, самолет был сбит пророссийскими боевиками с зенитной ракетной установки "БУК-М1". Есть доказательства, что эта установка попала на Донбасс с территории РФ.

Как ожидают в МИД, судебная тяжба по делу MH-17 завершится не ранее 2023 года, но это только один из трех треков в этом деле.

Добавим, суд Гааги возобновил слушания по делу о катастрофе MH17 в начале февраля 2021 года.

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