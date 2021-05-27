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В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства

27.05.2021 / 16:10
В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства
Источник: Центр информации УПЦ
На выставке представлены иконы, богослужебные облачения, церковная утварь и другие образцы христианского искусства

В Харьковском художественном музее состоялось открытие Всеукраинской выставки церковного искусства «Дыхание сердца к Творцу», посвященной 100-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака). Выставка получила название по одноименному сборнику стихов митрополита Никодима.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на seminary.church.ua, на выставке представлены иконы, богослужебные облачения, церковная утварь и другие образцы христианского искусства.

«Цель выставки -познакомить зрителей с образцами современного церковного искусства и художественных ремесел Украины, а также определить направления взаимодействия с сообществом художников, объединенных незыблемыми канонами и живой традиции православного церковного искусства», - отметили организаторы.

Культурное событие собрало более 50 мастеров из Харькова и Харьковской области, Киева, Ковеля, Кривого Рога, Сумской, Донецкой и Одесской областей, Полтавы, Хмельницкого, Мелитополя и Мукачево. Также на выставке можно ознакомиться с работами воспитанников иконописной школы при Харьковской духовной семинарии.

Экспозиция представлена произведениями, которые принадлежат к различным видам искусств и художественных промыслов, ориентированных на различные школы и стили. Среди экспонатов выставки: канонические темперные иконы, чеканка на меди, эскизы и проекты иконостасов и росписей православных храмов, проект рукописной книги, облачения священнослужителей, работы золотошвейных и ювелирных мастеров, церковная миниатюра, барельефы, скульптура и керамика.

Участие в открытии выставки принял митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Владыка выразил благодарность всем, кто приложил усилия к организации экспозиции, и вручил церковные награды.

Выставка «Дыхание сердца к Творцу» будет работать до 1 июля в Харьковском художественном музее.

***Митрополит Никодим (Руснак) возглавлял Харьковскую епархию на протяжении 36 лет, с 1970 по 1984 и с 1989 по 2011 годы, гимнограф, поэт, публицист. Владыка Никодим возглавил исторический Харьковский Архиерейский Собор 27-28 мая 1992 года, решением которого бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) был низложен и запрещен в священнослужении, а новым Митрополитом Киевским был избран Владимир (Сабодан).

Источник: Inpress.ua
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