Об этом сообщают премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram и Министерство инфраструктуры

Прямая речь Шмыгаля: "С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь".

Государственная пограничная служба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Шмыгаль подчеркнул: "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров".

Минфраструктуры уточнило, что запрет устанавливается на:

осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси, украинским и белорусским эксплуатантами;

выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси.

Запрет вводится на основании ч. 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины: "С целью обеспечения безопасности авиации и общества уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации может устанавливать ограничения или запрет на совершение определенных действий субъектами авиационной деятельности или обязать их совершать определенные действия в соответствии с авиационными правилами Украины".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 24 мая заявил, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

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