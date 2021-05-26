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Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США

26.05.2021 / 12:02
Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США
Источник: Центр информации УПЦ
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) 25 мая встретился с конгрессменом США шести созывов, почетным президентом Ассоциации американских конгрессменов Джимом Слэттери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония, встреча состоялась в Киево-Печерской лавре.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире.

В завершение встречи митрополит Антоний вручил американскому гостю памятные подарки.

Как сообщалось ранее, 19 мая управделами УПЦ встретился со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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