Куйбида не усматривает проблем в системном нарушении ПДД кандидатами в САП

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Итак, идет собеседование с кандидатами на главу САП. Собеседовали с детективом НАБУ. Почитайте развернутый комментарий от адвоката. Если кратко, то детектив НАБУ: не видит проблем в системном нарушении ПДД; не может вообще объяснить происхождение своих доходов", - отмечают авторы поста.

"И тут смешное другое. Бывший член Общественного совета доброчестности (ОСД) Ромка Куйбида не видит вообще проблем в этом всем. Для Ромки детектив НАБУ, который не знает, откуда у него машина и квартира, - это очень даже доброчесно", - говорится в сообщении.

Судьи обращают внимание, что "еще пару лет назад, будучи членом ОСД, Роман Куйбида, совместно со всякими жернаковами и чижиками, выворачивали вас, судьи, за копеечные расхождения в декларациях, за нарушение ПДД и давали вам всем на этом основании негативные рекомендации".

"Наверное, именно этому двуличию Роман Куйбида учит с десяток лет студентов и в Университете Шевченко. Двойные стандарты - они такие", - делают вывод судьи.