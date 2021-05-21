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Мирзаян: Медведчук прекрасно осознает свои политические перспективы и не прочь выставить Зеленского на посмешище

21.05.2021 / 12:27
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук вряд ли всерьез будет рассматривать идею своего обмена на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Такое мнение в статье для издания «Взгляд» высказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Ученый полагает, что Медведчук прекрасно осознает свои среднесрочные политические перспективы и, вероятнее всего, не прочь в ходе судебного процесса над ним выставить на посмешище Президента Украины Владимира Зеленского и нынешнюю украинскую власть.

Кроме того, напомнил эксперт, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предложение обмена «украинской внутриполитической кухней» и заявил, что Кремль не будет рассматривать всерьез эту идею.

Однако, указал Геворг Мирзаян, у российского отказа есть еще одна очень важная причина.

«В Москве видят, что с каждым месяцем украинские власти пересекают все новые и новые красные линии, определявшие модус вивенди российско-украинских отношений в последние семь лет. Закрытие оппозиционных телеканалов, раскулачивание Медведчука, угрозы возобновления войны в Донбассе – везде украинская сторона идет на провокации», – отметил доцент.

Поэтому, считает Мирзаян, если в этих условиях согласиться на подобный обмен, то это все равно, что дать Киеву зеленый свет на банальный захват заложников на своей территории из числа жителей, имеющих российское гражданство или просто нейтрально относящихся к Москве.

«Для недопущения такого сценария у Кремля есть один-единственный вариант поведения: никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов. И в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. А пока украинский президент думает над этим, пусть пройдет судебное испытание Медведчуком», – резюмировал Геворг Мирзаян.

Медведчук, Мирзаян
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