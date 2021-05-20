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ЕС откроет границы для вакцинированных путешественников из третьих стран – официально

20.05.2021 / 16:47
Послы стран Европейского Союза приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", - сказал он.

Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемической ситуацией, который будет основан на новых условиях, согласованных в среду.

"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", - добавил представитель Еврокомиссии.

Новые рекомендации теперь должны быть формально утверждены Советом ЕС.

Напомним, граждане Украины с 14 мая имеют право на въезд в Грецию по документу о вакцинации, с отрицательным ПЦР-тестом или документом о перенесенной инфекции в срок от 2 до 9 месяцев.

Отметим, что в отличие от правил Греции, проект решения ЕС не предусматривал поездок по положительному тесту, который свидетельствовал, что человек переболел коронавирусом.

Источник

вакцинация, ЕС
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