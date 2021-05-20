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Госдума РФ единогласно денонсировала Договор по открытому небу

20.05.2021 / 16:15
Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Об этом сообщает ТАСС

Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно приняли законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Напомним, США вышли из Договора об открытом небе в 2020 году из-за того, что Россия нарушала это соглашение.

Президент России Владимир Путин 11 мая 2021 года внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Источник

открытое небо, Госдума, РФ
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