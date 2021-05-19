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Перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие сроки их выполнения - Шмыгаль

19.05.2021 / 15:47
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие сроки их выполнения.

"Верховная Рада уволила главу Минздрава. Максим Степанов пришел на свой пост в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленные задания, которые нельзя игнорировать. Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Источник

министр здравоохранения, Шмыгаль
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