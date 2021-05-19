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Церковь создала в сети базу данных с 250 тыс имен дореволюционного православного духовенства

19.05.2021 / 15:34
Церковь создала в сети базу данных с 250 тыс имен дореволюционного православного духовенства
На сайте собрана самая полная база данных священнослужителей XIX – первой четверти XX века. В целом проект охватывает период XVIII-XX веков

В Церкви создали «Биографическую базу данных православного духовенства», которая содержит информацию о православных священнослужителях, членах их семей, потомках и предках периода дореволюционной Российской империи.

На сайте собрана самая полная база данных священнослужителей XIX – первой четверти XX века. В целом проект охватывает период XVIII-XX веков. 

Масштабный проект на протяжении трёх лет развивается трудами магистра богословия, клирика Санкт-Петербургской епархии священника Павла Овчинникова и его помощников.

База пополняется на основе архивных материалов, источников из библиотечных хранилищ, дореволюционных изданий, публикаций и воспоминаний родственников. При внесении информации в обязательном порядке указывается источник сведений. 

«Биографическая база данных православного духовенства» помогает найти информацию о священнослужителях и членах их семей по фамилии, конкретному населённому пункту, уезду, учебному заведению или храму за разные периоды жизни и служения, можно найти человека с минимумом сведений (упомянув только дату рождения, место служения), обнаружить родственников, покинувших губернию в результате переселения, а ещё - делать выборки по отдельно выбранному храму или населённому пункту.

 С историями о жизни духовенства в разные годы и столетия можно ознакомиться в разделе «Библиотека». В нём же посетители-авторы могут рассказать свои истории. 

Доступ и пользование базой бесплатно, необходима регистрация.

 

Источник: Inpress.ua
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