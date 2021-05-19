Войти | Зарегистрироваться
16:52

среда,
19 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью

19.05.2021 / 15:48
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью
Источник: Патриархия.ру
Патриарх Кирилл назвал заботу об укреплении семьи важным направлением деятельности Церкви

В обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни, аборты и эвтаназия недопустимы.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«В минувшем 2020 году исполнилась печальная дата - 100 лет со дня легализации абортов, сперва в СССР, а затем и во многих других странах, что привело к миллионам жертв и страшным демографическим потерям», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

 Он указал на правовые противоречия в современном обществе.

«С каждым годом давление на семью растёт. ... Происходит либерализация законов по разводам, однополым «союзам». Давление на семью направлено не только на то, чтобы допустить то или иное отклонение от традиционных норм, но и на то, чтобы сделать нормой эти отклонения, в первую очередь в сознании молодёжи. Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий: если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там, и там уничтожается человеческая жизнь?», - отметил Предстоятель.

Патриарх Кирилл назвал заботу об укреплении семьи важным направлением деятельности Церкви.

«Мы являемся свидетелями глобального кризиса семейных ценностей. В жизнь внедряются технологии, которые могут уничтожить человеческое достоинство, превратить семейные отношения и ребенка в товар, который можно купить, продать, подарить. Не может не вызывать беспокойство рост числа технологий, которые предусматривают модификацию природы человека, трансгуманизм, искусственное размножение и т.д. - все это требует взвешенной правовой, нравственной, богословской и социологической оценки. Любая технология, какой бы полезной, совершенной и умной она ни была, может стать опасной в том случае, если люди, владеющие ею, не имеют моральных ограничений», - напомнил Патриарх.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.