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Загородний: Вчера после судебного заседания Украина увидела в Медведчуке общенационального лидера

14.05.2021 / 15:46
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» считают, что вчерашнее заседание Печерского районного суда города Киева показало всему обществу безосновательность обвинений, выдвигаемых против председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил народный депутат от этой политсилы Юрий Загородний.

Парламентарий отметил, что днем ранее, когда Виктор Медведчук и его однопартийцы пришли в Офис генерального прокурора для ознакомления с выдвинутым подозрением, группа народных депутатов передала генпрокурору Ирине Венедиктовой обращение, в котором говорилось о недопустимости политического преследования и использования политических мотивов для возбуждения уголовного дела.

«Генпрокурор заявила нам, народным депутатам, что на нее из власти никто не давит, она независимый генпрокурор и будет соблюдать все законы относительно дела Медведчука. Мы сделали вид, что поверили ей», – сказал Загородний.

По его мнению, судебное заседание показало, что дело, подготовленное «высокопрофессиональными прокурорами ОГП», развалилось на глазах у всей Украины.

«Многие граждане Украины наблюдали за судебным шоу, которое устроила непрофессиональная украинская власть. Я в этом убедился – получил много СМС и телефонных звонков в поддержку Виктора Владимировича. И это дает мне уверенность говорить, что окончательная победа будет за Медведчуком», – подчеркнул народный депутат Украины.

Он уверен, что данное расследование инициировано действующей властью только для того, чтобы зачистить электоральное поле. Но, несмотря на все усилия команды Зеленского, рейтинг «Оппозиционной платформы – За жизнь» продолжает расти.

«Они (власть. – Ред.) боятся растущего влияния "Оппозиционной платформы – За жизнь", боятся активной позиции Медведчука. Дана команда расчистить электоральное поле для новых политических проектов, чтобы создать подконтрольную власти оппозицию», – сказал Юрий Загородний.

В заключение политик подчеркнул, что вчера по завершении судебного заседания Украина увидела в Викторе Медведчуке общенационального лидера.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

суд, Медведчук, Загородний
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