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Процесс увеличения плотности нейтронного потока под "Укрытием" контролируемый – ГНТЦ ЯРБ

14.05.2021 / 10:23
Ситуация с увеличением плотности нейтронного потока под объектом "Укрытие" (установлен над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС – ред.) является прогнозируемой, контролируемой и не чрезвычайной.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) 13 мая.

"Ситуация с некоторым возрастанием плотности потока нейтронов не является непредсказуемой и внезапной. Если принимать во внимание данные датчиков в комплексе с другими показателями, то, учитывая темпы роста, можно говорить, что запас до установленных пределов очень большой, поэтому никаких причин для волнения нет", − говорится в пресс-релизе ГНТЦ ЯРБ.

Как отметили в центре, все процессы под объектом "Укрытие" происходят в подкритическом, то есть безопасном состоянии.

"Объект "Укрытие" потенциально опасен, ведь под ним расположено значительное количество ядерных и радиоактивных материалов. Однако он оснащен современной системой непрерывного мониторинга, под которой находятся и гамма-излучения, и температурный режим, и плотность потока нейтронов. Для каждого датчика установлены пределы безопасной эксплуатации", - сообщает пресс-релиз.

По информации ГНТЦ ЯРБ, существует несколько возможных причин роста активности нейтронных потоков. В частности, одной из них может быть изменение формы и состава топливосодержащих масс, которые не являются однородными по содержанию и плотности.

Кроме того, на интенсивность реакции влияет взаимодействие топливосодержащих масс с водой, которая является не только охладителем, но может быть как замедлителем нейтронов, так и их поглотителем, что, в свою очередь, способно по-разному влиять на ход физических процессов.

"Нужно понимать, что ядерные процессы, о которых идет речь, будут длиться очень долго и сложно спрогнозировать, до какого времени будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс. Для повышения реалистичности прогнозных оценок следует отметить важность обеспечения адекватности расчетных моделей и достоверности исходных данных, которые используются учеными", − пояснили в центре.

Как следует из текста пресс-релиза, заявление ГНТЦ ЯРБ вызвано распространением в украинских и зарубежных СМИ в последние дни информации об увеличении плотности нейтронного потока подl объектом.

"Что стало причиной нагнетания проблемы − сказать трудно. Возможно, речь идет лишь о попытке получения финансирования, ведь только в 20 числах апреля состоялось первое заседание ассамблеи созданного в ноябре 2020 года Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ)", − предполагают в ГНТЦ ЯРБ.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе первого заседания ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) в апреле договорились продолжить совместную работу на предстоящем этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

ЕБРР и МАГАТЭ также признали необходимость разработки комплексного плана для площадки ЧАЭС "с целью обеспечения преемственности, оптимизации и взаимодополняемости между различными задачами".

Счет международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) был учрежден ЕБРР в ноябре 2020 года по просьбе правительства Украины. Счет был создан в качестве донорского фонда с целью финансирования разработки комплексного плана для Чернобыля, консолидации текущих планов, а также оптимизации и интеграции всех подходов к обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

Источник

Чернобыльская АЭС, ГНТЦ ЯРБ
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