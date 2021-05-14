На Чернобыльской АЭС зафиксирован рост ядерной активности

Об этом сообщают Reuters, Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины

Дословно: "После установления нового безопасного конфайнмента (НБК) "Арка"в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления ТСМ, которое локализовано в одном из подреакторным помещений объекта "Укрытие" (прим. 305/2) .

Однако, на сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ ИАСК)".

"Понимая сложность проблемы, которая стоит перед Чернобыльской АЭС в период преобразования объекта Укрытие в экологически безопасную систему, предусматривающую обращение с ядерно опасными материалами, в 2016 году Институтом была разработана специальная Программа мониторинга ТСМ объекта "Укрытие".

Однако на текущий момент времени ГСП ЧАЭС не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации этой программы".

Как отмечают исследователи, на основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, которое будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ.

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