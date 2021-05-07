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В сети доступен текст службы Фоминой недели с переводом и объяснениями

07.05.2021 / 17:49
В сети доступен текст службы Фоминой недели с переводом и объяснениями
Источник: Центр информации УПЦ
Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича

Доступен онлайн текст всенощного бдения и Божественной литургии Фоминой недели (Антипасхи).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно здесь.

***Антипасха, Неделя апостола Фомы - восьмой день, второе воскресенье после Пасхи. «Антипасха» переводится с греческого «вместо Пасхи», что означает «воскресенье, подобное Пасхе». С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи.

Фоминой неделей называется этот день в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Уже одно это знание Господом его сомнений должно было поразить Фому. Апостол, увидев раны Христа, исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество. Начиная с Недели о Фоме в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение Таинства Венчания.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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