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В Одессе священники УПЦ провели праздник для слабослышащих детей

06.05.2021 / 14:30
В Одессе священники УПЦ провели праздник для слабослышащих детей
Источник: Центр информации УПЦ
Священники УПЦ привезли аниматоров, которые провели развлекательную программу с конкурсами для детей, которые живут и обучаются в центре

В Одессе священники Украинской Православной Церкви посетили областной коммунальный учебно-реабилитационный центр для детей с проблемами слуха «Слышать сердцем».

Как сообщили Центру информации УПЦ в Одесской епархии, духовенство и волонтеры организовали для детей центра праздник в рамках благотворительного проекта «Добро объединяет».

Священники УПЦ привезли аниматоров, которые провели развлекательную программу с конкурсами для детей, которые живут и обучаются в центре. Также по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священники передали средства гигиены и угощение.

По словам директора коммунального центра «Слышать сердцем», священники Одесской епархии УПЦ регулярно посещают слабослышащих детей, как в праздничные дни, так и в будние.

Как сообщалось ранее, в Одессе священники Украинской Православной Церкви, православная молодежь и волонтеры поздравили медиков с годовщиной основания «Скорой помощи» и наступающим праздником Пасхи.

Священники и волонтеры передали Пасхальные поздравления и подарки медикам десяти подстанций «Скорой помощи» города.

Источник: Inpress.ua
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