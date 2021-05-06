Рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" выросла, конкурентов – немного упала

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 апреля

Дословно: "На 16-22 апреля наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа, которую поддержали бы 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором. На втором месте – "Европейская солидарность", которую поддерживают 17,7% среди тех, кто определился с выбором".

Далее идут "ОПЗЖ" (12,2%) и "Батькивщина" (10,2%). Также преодолела бы проходной барьер партия "Сила и Честь" (7,6%).

Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближенные к нему Радикальная партия (4,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (3,9%) и "Гражданская позиция" (3,7%).

Социологи отмечают, что по сравнению с февралем, выросла поддержка партии "Слуга народа" (+5,8% среди тех, кто определился с выбором).

В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+1,9%) и "Национального корпуса" (+0,7%).

В то же время снизился рейтинг в "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (-2,1%).

В случае "ЕС" рейтинг фактически не изменился по сравнению с февралем.

Исследование проходило 16-22 апреля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2003 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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