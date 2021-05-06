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Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

06.05.2021 / 09:42
Президент Владимир Зеленский требует от правительства, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против COVID-19, получили прививки.

Об этом заявил Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни, информирует Офис президента

Прямая речь президента: "Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать.

Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией".

Премьер-министр сообщил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил об ожидаемых сроках поставок вакцин в мае.

Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируется наращивать.

По словам Степанова, в стране работают 11 тысяч прививочных кабинетов.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

Источник

коронавирус, вакцинация, Зеленский
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