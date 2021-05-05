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На Закарпатье УПЦ передала паски многодетным семьям и нуждающимся

05.05.2021 / 14:35
На Закарпатье УПЦ передала паски многодетным семьям и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
В Пасхальные дни верующие также посетили больных и персонал Великоберезнянской районной больницы, передав им пасхальные подарки

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство и волонтеры раздали сотни пасок для для многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в Пасхальные дни верующие также посетили больных и персонал Великоберезнянской районной больницы, передав им пасхальные подарки.

«Паски и продукты питания, как и раньше, каждый нуждающийся может взять для себя или своих родных на «Полке добра», которая расположена в храме и в продуктовом магазине при въезде на территорию больницы», - напомнил настоятель Свято-Пантелеимоновского храма села Великий Березный, протоиерей Серафим Гичка.

Накануне праздника верующие УПЦ раздали также большое количество одежды для нуждающихся и малообеспеченных семей района. Часть вещей передана для детей инвалидов и их родных, которые лечатся в реабилитационном центре на территории больницы.

«Надеемся, что подобные проекты и дальше будут развиваться и привлекать все больше людей, которые готовы жертвовать собой ради других и показывать свою веру и христианские принципы в делах. Спасибо искренне всем тем, кто помогает делать этот мир лучше», - поблагодарили организаторы.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали 12850 пасок.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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