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ЕСПЧ обратился к Украине по поводу возможного политического преследования со стороны НАБУ

28.04.2021 / 15:23
Европейский суд по правам человека начал коммуникацию - официальную переписку с правительством Украины - относительно трех связанных дел, в которых заявители обвиняют государство в политических преследованиях.

Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении "Европейской правды".

Исходя из запроса ЕСПЧ, переданного в Киев еще 8 апреля, Суд рассматривает в едином пакете три жалобы; все три содержат обвинения в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. Первой из них определена жалоба Георгия Логвинского, бывшего народного депутата ("Народный фронт") и мужа судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской.

Также в ЕСПЧ пожаловались Наталья Бернацкая, экс-заместитель министра юстиции и бывший секретарь Центральной избирательной комиссии, и еще пять человек, сотрудников коммерческой группы, которую НАБУ считает связанной с Логвинским и Юдковской. В документах ЕСПЧ не упомянуты названия коммерческих структур, но вероятно, речь идет о компании "Золотой Мандарин" или причастных к ней компании, которые фигурировали в расследовании НАБУ по Логвинскому.

ЕСПЧ, среди прочего, просит Украину предоставить доказательства, которые бы опровергали утверждение заявителей о нарушении ст.18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования. В том числе Суд ждет доказательства относительно утверждений, что:

- преследование Логвинского имело целью подорвать репутацию его жены Юдковской;
- имело место слаженное запугивание юристов Логвинского;
- имела место медиакампания против Логвинского, которая включала заявления чиновников по его делу.

Надо отметить, что коммуникация со стороны ЕСПЧ еще не означает признания виновности государства. Расследования по ст.18 крайне редко завершаются решением в пользу заявителя. Впрочем, скорость коммуникации со стороны ЕСПЧ (менее года) с момента начала ведения дела свидетельствует, что в Страсбурге предоставили делу наивысшего приоритета.

 

Как сообщалось ранее, Страсбург уже становился на сторону Логвинского. В прошлом году ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата и обвинил НАБУ в нарушениях в расследовании его дела.

В НАБУ на это ответили, что агентство все равно продолжит расследование "дела Логвинского", но будет ограничен в действиях.

Источник

НАБУ, ЕСПЧ
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