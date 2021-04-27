Киев и 9 областей - "красные", показатели превышены в COVID-больницах 14 регионов

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в красной зоне Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Черновицкая и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.

Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения зафиксирован в 14 регионах: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель по состоянию на 25 апреля составил 58,3. Занятость коек с кислородом в Киеве при определенном показателе 65% составляет 58,6%.

Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 25 апреля в Хмельницкой области - 99,4 на 100 тыс. населения, Черкасской - 83,2 и Сумской областях - 80,9.

Показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 25 апреля самый высокий в Донецкой области - 69,2% при определенном показателе 65%.

Как сообщалось, Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 июня, установлено 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей.

Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов и вступает в силу не ранее, чем через два дня с даты его опубликования. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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