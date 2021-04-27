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Зеленский предлагает включить в "нормандский" формат США, Британию и Канаду

27.04.2021 / 09:43
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

Об этом заявил Зеленский в интервью Financial Times

Прямая речь: "Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день".

Зеленский призвал "расширить" нормандскую группу. По его словам, перезагрузить формат могут США, Великобритания и Канада.

Он также добавил, что на переговоры о выводе войск на коротком участке 400-километровой линии соприкосновения между украинскими и поддерживаемыми Россией силами потребовалось два года, и потребуется целая жизнь, чтобы выполнить Минское соглашение.

Напомним, Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, говоря о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращения войны в Донбассе.

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