Епископ УПЦ рассказал, как в демократическом мире преследуют христиан

Большинство верующих в мире, которые сегодня преследуются за свои религиозные убеждения - это христиане.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале, комментируя отчет правозащитной организации ACN, согласно которому больше половины населения Земли живет в странах, где происходят серьезные нарушения свободы вероисповедания.

«Убийства, похищения, гонения и постоянное политическое давление на верующих во Христа - уже, с огромному сожалению, стали обыденными в современном мире. Более того, в большинстве случаев не только СМИ, но и политики, а также многие борцы за свободу слова и самовыражения просто не обращают внимания на преследование христиан. Почему? Потому что, заняты другими, более важными (по их мнению) вопросами - исламофобией, гомофобией, гендером и прочим. В этой борьбе для тех, кто ее ведет - «все средства хороши» и «цель оправдывает средства». В том числе, и гонения на христиан», - отметил епископ Виктор.

По словам владыки, верующим людям часто приходится слушать слова о том, что «религия - это свидетельство «мракобесия» и фактор, разжигающий агрессию», однако, факты говорят об обратном.

«Христиане сегодня представляют собой мишень как для неверующих, так и для представителей других религий. Демократия, в этом смысле, представляется каким-то односторонним принципом, согласно которому, ограничение христиан в их правах допустимо, а попытки христиан защитить эти самые права - не допустимы. При этом, нас еще и обвиняют в «мракобесии», - подчеркнул епископ.

Владыка напомнил, что демократические принципы предусматривают свободу слова и самовыражения, дают возможность свободы выбора и право не соглашаться с определенными вещами, которые противоречат морали и принципам.

«Демократия - это не диктат, а возможность свободы, свободы выбора, в том числе. И именно христиане ее отстаивают», - заключил владыка.