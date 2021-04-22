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РФ должна сделать шаг назад и снизить напряжение у границ Украины - президент Европарламента

22.04.2021 / 14:15
Россия должна вернуться к соблюдению своих международных обязательств обеспечить деэскалацию вблизи украинских границ.

Об этом заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли в своем обращении 21 апреля к Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Я особенно обеспокоен развертыванием российских вооруженных сил вдоль украинской границы и на территории противоправно аннексированного Крыма. Мы должны увидеть деэскалацию напряжения. Важно, чтобы Россия сделала шаг назад и соблюдала свои международные обязательства», - отметил президент Европарламента.

Сассоли акцентировал внимание на роли парламентариев в продвижении усилий по поддержанию мира на Европейском континенте.

Он также отметил, что сегодня европейские ценности противостоят самым большим угрозам, как никогда раньше. Среди них - популизм, национализм и авторитаризм.

Напомним, 19-22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ.

Источник

ЕС, РФ, Дэвид Сассоли
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