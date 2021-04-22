Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить

Об этом свидетельствует трансляция ежегодного послания Путина Федеральному собранию

Прямая речь Путина: "Недавно ставшие известными факты прямой попытки организации переворота… Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного запада, все делают вид, что вообще ничего не происходит.

Можно относиться как угодно, например, к президенту Украины Януковичу, или к Мадуро в Венесуэле. К тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу президента Беларуси Лукашенко, но практика организации государственных переворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - ну это уже слишком, все границы перешли уже.

Как сложилась бы судьба Беларуси – об этом никто не думал. Так, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране".

Напомним, в субботу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США.

По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ.

Источник