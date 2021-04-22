Войти | Зарегистрироваться
11:42

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать - Путин

22.04.2021 / 11:18
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ имеет свои интересы в рамках международного права. По его словам, Москва всегда "найдет путь отстоять свою позицию".

Об этом Путин заявил во время обращения к Федеральному Собранию.

По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы в рамках международного права.

"У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, выбирает эгоистичный и высокомерный тон - Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - заявил Путин.

При этом он отметил, что сейчас в мире все привыкли к "грубым попыткам одной силой навязать свою волю другим".

"Вместе с тем в мире, к сожалению, все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике... Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное", - добавил президент РФ.

Отметим, сейчас Российская Федерация проводит масштабное стягивание войск к украинским границам. При этом в РФ заявили, что такие меры предприняты якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

В Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

Источник

Путин, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
21 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.