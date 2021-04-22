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Путин: ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели

22.04.2021 / 10:47
Президент России Владимир Путин пригрозил Западу жестким ответом на действия, которые, по его мнению, будут угрожать безопасности РФ.

Об этом шла речь в ежегодном послании Путина Федеральному собранию

Прямая речь: "Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего, вообще без всякого повода, цеплять Россию. Новый вид спорта там - кто громче что-то скажет.

Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство…

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения.

Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

Напомним, последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.

Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.

Источник

Путин, РФ
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