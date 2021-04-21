Войти | Зарегистрироваться
17:12

среда,
21 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Регулятор ЕС обнаружил возможную связь вакцины Johnson&Johnson со случаями тромбоза

21.04.2021 / 16:50
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило во вторник о возможной связи вакцины Johnson&Johnson против COVID-19 с редкими случаями тромбоза, но отметило, что польза от препарата превышает риски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление EMA.

"Комитет по безопасности EMA (PRAC) пришел к выводу, что к описанию товара для вакцины Janssen следует добавить предупреждение о необычных тромбах с низким уровнем тромбоцитов", - говорится в сообщении агентства.

"Медицинские работники и люди, которые будут получать вакцину, должны знать о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение трех недель после вакцинации", - заявили в EMA.

Отмечается, что EMA исследовала все имеющиеся доказательства, включая восемь сообщений из США о серьезных случаях необычного тромбоза, один из которых имел летальный исход. Более 7 млн человек получили вакцину в США по состоянию на 7 апреля, говорится в сообщении.

Администрация США по пищевым продуктам и медикаментам в начале этого месяца решила прекратить вакцинацию препаратом Janssen "из соображений предосторожности". В результате фармацевтическая фирма решила отложить распространения вакцины в Европе, пока регуляторные органы оценивали любые риски.

На прошлой неделе EMA уже заявило, что учитывая последние детали, оно все еще считает, что преимущества вакцины превышают риски.

Пока непонятно, как различные страны будут интерпретировать последние указания EMA. Франция уже заявила, что будет использовать вакцину только для людей старше 55 лет.

Источник

вакцинация, COVID-19, тромбоз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.