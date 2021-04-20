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Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории храма Антония и Феодосия в Киево-Печерской лавре

20.04.2021 / 15:45
Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории храма Антония и Феодосия в Киево-Печерской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
Журнал издается силами братии Киево-Печерской Лавры по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

В Киево-Печерской лавре издали новый номер журнала «Печерский Благовестник», посвященный истории и современной жизни обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, читателям предлагаются материалы о том, как был воздвигнут храм преподобных Антония и Феодосия Печерских и о его преображении впоследствии.

«Уникальные сведения о регенте правого клироса игумена Феодосия (Сердюка), поступившего в число братии Печерской обители в 1942 году, опубликованы в разделе «Лаврский помянник».

Чествуя память великого христианского писателя Федора Михайловича Достоевского (в этом году памятная дата – 140 лет со дня его смерти), автор статьи «Ф. М. Достоевский: “Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком”» дает биографические сведения о нем, его духовном и творческом становлении», - сообщили в пресс-службе Киево-Печерской лавры.

Также в  выпуск вошли главы из новой книги митрополита Илариона (Алфеева) «Иисус Христос», в которой автор предложил подробное описание земной жизни Спасителя и разбор основ Его учения, а также воспоминания наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

Журнал издается силами братии Киево-Печерской Лавры по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Приобрести «Печерский Благовестник» можно во всех церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также через интернет-магазин монастыря.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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