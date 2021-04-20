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Митрополит УПЦ рассказал, что поможет преодолеть «вирус греха»

20.04.2021 / 15:31
Митрополит УПЦ рассказал, что поможет преодолеть «вирус греха»
Источник: Центр информации УПЦ
Когда болеет наше тело, оно включает свои физиологические функции защиты, чтобы уберечь себя от смерти. То же делает и душа

Совесть - это голос Божий в человеке. До тех пор, пока она жива, есть надежда на обновление души от грехов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Когда болеет наше тело, оно включает свои физиологические функции защиты, чтобы уберечь себя от смерти. То же делает и душа. Если в нее входит вирус греха, то она начинает болеть совестью и требовать от нас покаяния, чтобы не умереть. «Душа болит» - так мы говорим о муках совести. Но что будет, если человек начнет эту боль игнорировать? То же самое, что и с телом. К примеру, когда мы выходим на мороз без перчаток, то замерзающая рука через боль просит нас о помощи. Если не обращать на нее внимания, она замерзнет и перестанет болеть. Вскоре мы вообще перестанем ее чувствовать. Но следствия такого нечувствия могут быть плачевными», - объяснил митрополит Лука.

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«Пройдет время, совесть замерзнет и умрет, а душа начнет заживо гнить, смердя на весь мир нечистотами своих страстей. Это самое худшее, что может случиться с человеком...Для того, чтобы оградить душу от этой заразы, нужно облачить ее в защитный костюм, сотканный из Евангельских заповедей, и научиться дышать кислородом Духа горнего мира. Вдыхая и выдыхая покаянную молитву, мы сможем пройти через угрюмое кладбище постхристианской потребительской цивилизации и войти в объятия нашего Небесного Отца», - подытожил митрополит Лука

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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